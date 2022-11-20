Американский губернатор рассказал, считает ли Иудею и Самарию «оккупированными»

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который считается ведущим кандидатом на президентских выборах в США в 2024 году, защитил право евреев жить на своей библейской родине в Иудее и Самарии и вновь заявил, что не считает эти территории «оккупированными» во время выступление на политической конференции Еврейской республиканской коалиции (RJC) в субботу вечером.

«Мне все равно, что сказал Госдеп, это не оккупированная территория; это спорная территория», — сказал ДеСантис об Иудее и Самарии.

Губернатор ДеСантис похвалился, что на недавних промежуточных выборах в США он получил самый высокий процент голосов евреев среди всех кандидатов-республиканцев в истории Флориды.

Он подчеркнул свои действия по повышению безопасности в еврейских школах и популяризации Холокоста.

«Если вы посмотрите на наш послужной список по вопросам, связанным с Израилем и поддержкой еврейской общины, он не имеет себе равных», — сказал он.

«Мы подписали закон о борьбе с антисемитизмом. Мы не позволим университетам штата Флорида стать рассадниками антиеврейских настроений, как это произошло по всей стране», — сказал он.

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