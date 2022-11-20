Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара поставила точку в последних попытках главы «Ликуда» Биньямина Нетаниягу назначить Арье Дери министром кабинета в его коалиции, опубликовав в воскресенье письмо, в котором говорится, что именно Центральная избирательная комиссия должна принять решение о том, существует ли моральная распущенность, связанная с недавним уголовным осуждением лидера ШАС.

Бахарав-Миара написала Нетаниягу в четверг, заявив, что, хотя Дери получил условный приговор, а не лишение свободы, вопрос о том, было ли его преступление связано с аморальностью, не был решен судом, и поэтому это решение должно быть принято Центральной избирательной комиссией.

Генеральный прокурор заявила, что Дери по-прежнему разрешено быть депутатом Кнессета.

Январское осуждение Дери стало вторым в его политической карьере.

Закон запрещает лицам, приговоренным к тюремному заключению, занимать должности министров в течение семи лет. По сделке о признании вины Дери был приговорен к 12 месяцам условно.

Уйдя из парламента до того, как он подписал неоднозначную сделку с предшественником Бахарав-Миары, Дери смог избежать осуждения за моральную распущенность.

«Ликуд» и «Шас» пытались найти способ обойти проблему потенциального запрета Дери занимать пост министра. Согласно пятничному репортажу 12 канала, Дери обратился к одному из бывших адвокатов Нетаниягу, Навоту Тель-Зуру, и попросил его составить юридическое заключение, в котором утверждалось бы, что только лица, которые действительно были заключены в тюрьму, не будут занимать посты министров, в отличие от тех, кто были приговорены к условным срокам.

В своем письме к Нетаниягу Бахарав-Миара сообщила ему, что она не принимает это юридическое заключение и что Основной закон касается как условных приговоров, так и приговоров с отбытием срока.

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