Депутат Оцма Иегудит: Еврей, убивший араба, должен быть в тюрьме, а араб, убивший еврея, должен быть казнен

Политик, чьего супруга убили террористы, назвала категорию лиц, которые не могут быть гражданами государства.

Депутат от Оцма Иегудит Сон Хар-Мелех предлагает, чтобы наказание для арабских убийц отличалось от наказания для еврейских убийц.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

» [Еврей], который убивает араба, должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни. [Араб], который убивает еврея, должен умереть», ‒ заявила она.

Сон Хар-Мелех, чей муж был убит в результате теракта в 2003 году, говорит, что «любой террорист, который убивает еврея по националистическим мотивам, выступает против существования Государства Израиль и не может быть гражданином государства».

Она сделала комментарий после того, как ключевая комиссия Кнессета дала зеленый свет ускоренному рассмотрению законопроектов, направленных на лишение израильского гражданства или вида на жительство осужденных террористов, которые получают оплату от Палестинской администрации за свои действия.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир заявил, что Ганц «пересек красную линию».