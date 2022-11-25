Депутат Яадут а-Тора о коалиционных переговорах: Есть разногласия с Ликудом по фундаментальным вопросам

Депутат Кнессета Яаков Ашер говорит, что «Ликуд» не проводил диалога с «Яадут а-Тора» по фундаментальным вопросам за последние два дня.

Депутат Кнессета Яаков Ашер («Яадут а-Тора») заявил, что «Ликуд» не проводил диалога с «Яадут а-Тора» по фундаментальным вопросам в последние дни.

Об этом сообщает INN.

«Пусть ни у кого не возникает иллюзий, что как только личные проблемы самых разных людей будут решены — мы откажемся от принципиальных вопросов», — сказал Ашер в интервью Radio Kol Chai.

«К сожалению, из-за всевозможных разговоров между сторонами по поводу министерских портфелей, за последние два дня с нами не велось переговоров по принципиальным вопросам. Ждем ответов по многим вещам, которые для нас являются красной чертой. Пусть не думают, что в блице в последнюю минуту мы все закроем. Не получится», — добавил он.

«Мы однозначно договорились с «Ликудом» об исправлении равенства в образовании. В этом вопросе не будет компромисса. Не будет ситуации, в которой ребенок-харедим будет менее равен, чем другой ребенок, это вещи, которые должны быть включены в бюджет на ближайшие два года самым очевидным образом, не коалиционными средствами и не каким-то пластырем», — уточнил он.

Ашер отметил, что «стабильная коалиция — это та, в которой все чувствуют себя равными и представленными. Если та или иная партия действует силой и пытается забрать что-то за чей-то счет, коалиция будет парализована. наша сила и наше мировоззрение».

Ранее Курсор писал, что стало известно, как закончились ночные переговоры между Оцма Иегудит и Ликудом. Нетаниягу столкнулся с препятствиями из-за растущих и иногда конкурирующих требований своих партнеров.

Курсор также сообщал, что Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.