Стало известно, как закончились ночные переговоры между Оцма Иегудит и Ликудом

Нетаниягу столкнулся с препятствиями из-за растущих и иногда конкурирующих требований своих партнеров.

По сообщению Kan News, переговоры между командами партий «Ликуд» и «Оцма-Йехудит» в ночь на среду завершились без существенного прогресса.

Согласно отчету, «Оцма Иехудит» отказалась принять министерство сельского хозяйства вместо министерства Негева и Галилеи и выразила недовольство тем, как «Ликуд» вел контакты.

Напомним, что лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу добился значительного прогресса в переговорах с ультраортодоксальной партией «ШАС» о договоренностях относительно нового правительства, но продолжает сталкиваться с жестким сопротивлением со стороны других потенциальных партнеров, что ослабило надежду на то, что стороны быстро достигнут коалиционного соглашения.

Ликуд настаивал на быстром формировании правительства после того, как выборы привели к тому, что блок возглавляет большинство в 64 места в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, но столкнулся с препятствиями из-за растущих и иногда конкурирующих требований своих партнеров.

СМИ на иврите в среду сообщили, что Нетаниягу и глава партии ШАС Арье Дери достигли предварительной договоренности с прицелом на подписание соглашения уже в среду вечером в надежде, что другие стороны последуют этому примеру и подпишут свои собственные соглашения.

Ранее Курсор писал, что Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.