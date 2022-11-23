Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства

Член «Ликуда» и депутат Кнессета Ярив Левин, который руководит переговорами от имени партии, раскритиковал председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича.

Об этом сообщает Walla.

Это произошло 23 ноября, в среду, в рамках закрытого разговора. Журналисты пишут, что, по мнению Левина, Смотрич хочет «создать правительство в правительстве». Он утверждает, что «Религиозный сионизм» стремится к разделению на части министерства и «захвате половины правительства».

В частности, Левин вспомнил о требовании Смотрича касаемо получения контроля над Госсоветом по религиозному образованию в минобразования, руководство которым «Ликуд» хочет отдать одному из своих членов.

По словам Левина, Смотрич хочет контролировать систему гиюра, которой сейчас занимается министерство главы правительства.

Как альтернативу председатель «Религиозного сионизма» требовал полномочия по управлению борьбой с организациями, которые призывают к бойкоту и делегитимации Израиля в МИД, а также председательство в четырех комиссиях кнессета из 11, которые принадлежат коалиции.

По словам Левина, это «бредовые требования».

«Ситуация требует немедленного создания правительства, а не ссор в СМИ», ‒ ответил Смотрич после волны критики.

«Курсор» сообщал, что Ликуд и союзники используют теракты в Иерусалиме для поднятия градуса коалиционных переговоров.

Помимо этого депутаты Кнессета требуют скорейшего формирования нового правительства после терактов.