Депутату Бен-Гвиру пришлось отгонять камнеметателей оружием

Депутат Кнессета во время поездки по шоссе 60 столкнулся с арабами, которые решили побросать камни в его автомобиль. Ему пришлось выйти из машины и с помощью оружия их отогнать.
Как рассказал депутат, арабы обратились в бегство, когда он достал пистолет. Он уверен, что ЦАХАЛу нужно срочно расширить права по использованию оружия. По мнению Бен-Гвира, это позволит предотвратить более серьезную трагедию.
Ранее редакция нашего портала писала, что в сети показали видео с арабскими боевиками в Дженине, которые вышли на улицы этого населенного пункта с оружием и даже вывели смертника с бомбами.
Кроме того, Курсор сообщал, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.
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