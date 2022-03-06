Депутату Бен-Гвиру пришлось отгонять камнеметателей оружием

Известный депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир подвергся нападению на одном из израильских шоссе. К счастью, для него все обошлось без травм. Он рассказал, что помогло бы решить проблему подобных нападений.

Депутат Кнессета во время поездки по шоссе 60 столкнулся с арабами, которые решили побросать камни в его автомобиль. Ему пришлось выйти из машины и с помощью оружия их отогнать.

Как рассказал депутат, арабы обратились в бегство, когда он достал пистолет. Он уверен, что ЦАХАЛу нужно срочно расширить права по использованию оружия. По мнению Бен-Гвира, это позволит предотвратить более серьезную трагедию.

Ранее редакция нашего портала писала, что в сети показали видео с арабскими боевиками в Дженине, которые вышли на улицы этого населенного пункта с оружием и даже вывели смертника с бомбами.

Кроме того, Курсор сообщал, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.

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