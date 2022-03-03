Израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта

Силы ЦАХАЛа смогли арестовать террориста, которые виновен в двух ножевых нападениях в Хизме за последние сутки, в результате которых были ранены двое израильтян.

Израильские силы безопасности арестовали палестинца, предположительно совершившего два нападения с применением ножа в городе Хизме в Иудее и Самарии, недалеко от Иерусалима.

По данным полиции, 20-летний подозреваемый был арестован в лагере беженцев Шуафат пограничной полицией и войсками ЦАХАЛа некоторое время назад.

В результате нападений, совершенных в Хизме сегодня утром и вчера днем, двое израильтян получили легкие ранения.

Курсор ранее писал, что 40-летний израильтянин получил ножевые ранения в Хизме. Мужчина самостоятельно прибыл на контрольно-пропускной пункт Хизма и был госпитализирован в иерусалимский медицинский центр Шааре Цедек в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Также сообщалось, что араб с ножом напал на своего товарища в Иерусалиме. На одном из КПП Иерусалима произошла поножовщина. В результате был ранен один человек. Информация по данному инциденту еще уточняется.

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