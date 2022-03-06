Омер Бар-Лев прокомментировал последний теракт в Иерусалиме

Как рассказал министр общественной безопасности Омер Бар-Лев заявил, что в скором времени количество терактов в столице Израиля может сильно возрасти.

Министр внутренней безопасности Амар Бар-Лев заявил, что «в ближайшем будущем и до окончания Рамадана террористы и экстремистские силы» попытаются поджечь район Старого города в Иерусалиме.

Он заявил, что полиция должна быть начеку.

Напомним, что рано утром в воскресенье араб-террорист нанес ножевое ранение сотруднику израильской полиции в Баб-аль-Хуте в Старом городе Иерусалима, после чего подозреваемый был застрелен. Во время нападения еще один полицейский получил ранения от легкой до средней степени тяжести, и оба раненых офицера были переданы для оказания медицинской помощи.

Ранее редакция нашего сайта писала, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

Крое того, Курсор сообщал, что в Герцлии упала стена здания.

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