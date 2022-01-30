В Кнессете обнаружены семь новых случаев заражения вирусом COVID-19

По сообщению пресс-службы Кнессета, семеро сотрудников заразились вирусом COVID-19, парламент «продолжает работать при участии профессионалов минздрава».

Сегодня, 30 января, пресс-служба Кнессета сообщила о новых случаях заражения.

По предварительным данным, вирус COVID-19 был обнаружен у семерых сотрудников.

Все, кто контактировал с зараженными, помещены в карантин и будут проходить дополнительную проверку.

Тем не менее, парламент продолжает функционировать с ограничениями, введенными на период пандемии коронавируса, под присмотром специалистов со стороны минздрава.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии.

Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения».

В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

Проект закона разработали комиссией Кнессета по законодательству под руководством депутата Гилада Карива из «Аводы». Он будет действовать до конца текущего года.

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