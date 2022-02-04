Омер Бар Лев раскритиковал главу ЦАХАЛа за невмешательство военных в борьбе с насилием поселенцев

Омер Бар Лев написал письмо министру обороны с просьбой разъяснить армии, что солдаты могут и должны вмешиваться в случаи насилия в Иудее и Самарии против палестинцев.

Министр общественной безопасности Омер Бар Лев написал письмо министру обороны Бенни Ганцу с критикой армейского руководства и просьбой о более активном участии военных в борьбе с насилием поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии, сообщается в четверг.

Об этом пишет Times Of Israel.

Письмо Бар Лева пришло после того, как глава Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что солдаты в Иудее и Самарии не обязаны вмешиваться в нападения поселенцев на палестинцев, сообщает новостной сайт Walla.

Бар Лев, курирующий полицию, попросил Ганца разъяснить Кохави и другим чиновникам ЦАХАЛа, что генеральный прокурор постановил, что солдаты ЦАХАЛа могут и должны задерживать и арестовывать израильтян, подозреваемых в совершении нападений в Иудее и Самарии.

Напоним, что ранее «Курсор» писал о том, что в окрестностях Ашкелона взорвался автомобиль: два солдата ЦАХАЛ чудом остались целы. Пожарные потушили возгорание, а полиция начала расследование. Предположительно, все это отголоски войны между криминальными кланами «Бней Шломо» и «Шалом Домрани».

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