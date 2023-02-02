Депутаты от Ликуда взбунтовались против Нетаниягу: в СМИ узнали причину

Сообщается, что законодатели недовольны тем, что премьер-министр помогает лидеру ШАС.

Депутаты от партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу предупредили премьер-министра, что они не поддержат законопроект, направленный на возвращение лидера ШАС Арье Дери в правящее правительство, если Нетаниягу не найдет высокие посты для двух депутатов от «Ликуда».

Об этом говорится в репортаже 12 канала.

Также сообщается, что партия «Религиозный сионизм» недовольна законопроектом о восстановлении Дери, опасаясь, что принятие закона, явно ориентированного на конкретного человека, может подорвать более широкие усилия коалиции по капитальной реформе судебной системы.

Нетаниягу был вынужден уволить Дери в конце прошлого месяца после того, как Верховный суд постановил, что недавно осужденный депутат не может занимать пост министра. Лидер ШАС пообещал вернуться, и эту цель поддержали все партии коалиции.

Но, согласно 12-му каналу, Нетаниягу сообщили, что в «Ликуде» растет гнев из-за того, что он прилагает огромные усилия для обеспечения позиций Дери, но не прилагает подобных усилий для высокопоставленных депутатов «Ликуда» Давида Амсалема и Дэнни Данона, которых он оставил без министерских должностей в новом правительстве.

«Неприемлемо, что для председателя ШАС Нетаниягу делает все возможное, но для высокопоставленных чиновников «Ликуда» он и пальцем не шевельнет», — заявили инсайдеры «Ликуда».

Амсалем является самым высокопоставленным депутатом «Ликуда», которому не удалось получить министерский пост в новом правительстве. Когда-то преданные союзники, он и Нетаниягу поссорились и несколько раз конфликтовали за последний год.

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