Депутаты почтили память экс-коллеги Яэль Даян, которая оказалась живой

Члены комиссии по законодательству столкнулись с нелепой ситуацией, когда депутат Гилад Карив прервал обсуждение судебной реформы, чтобы сообщить о смерти бывшей коллеги по парламенту Яэль Даян, которая когда-то была депутатом от партии Авода.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Все присутствующие в зале почтили память Даян и ее вклад в политическую жизнь страны, а депутаты Карив и Наама Лазими опубликовали некрологи на своих страницах в социальных сетях. Даже страница о Даян на Википедии была обновлена с новой датой смерти.

Однако вскоре выяснилось, что информация о смерти Яэль Даян была ошибочной, и что она жива и здорова и не покидает этот мир. Ошибка возникла из-за неправильной информации, размещенной на сайте «Сругим», и они извинились, заявив, что это была техническая ошибка. Карив и Лазими также извинились за публикацию некрологов и удалили их.

Яэль Даян родилась в 1939 году, она была журналистом, активистом организации «Шалом ахшав» и депутатом с 1992 года. Она продвигала права женщин и сексуальных меньшинств, а также выступала за урегулирование отношений с палестинцами. Она также является дочерью легендарного Моше Даяна.

Напомним, в начале февраля на 87-м году жизни скончался Шевах Вайс, который был спикером Кнессета при правительствах Рабина и Переса. В 1992 году он был избран на эту должность. После того, как он завершил свою парламентскую карьеру, он начал заниматься дипломатической работой и стал послом в Польше в период с 2000 по 2004 годы. Параллельно с этим Шевах Вайс был председателем совета директоров Яд ва-Шем. Кроме того, он написал много работ по политологии.