Умер бывший спикер Кнессета

В возрасте 87 лет умер Шевах Вайс, занимавший пост спикера Кнессета при правительствах Рабина и Переса с 1991 по 1996 годы.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Шевах Вайс родился в 1935 году в городе Бориславе, тогда принадлежавшем Польше. Во время Холокоста, семью Вайсов прятали соседи украинцы.

В 1947 году Шевах Вайс репатриировался в Израиль. Учился в Еврейском университете Иерусалима, доктор политологии. В 1969 году был избран в муниципалитет Хайфы. С 1981 года стал членом Кнессета от партии «Авода».

В 1992 году Вайс был избран спикером Кнессета. По окончании парламентской деятельности он перешел на дипломатическую работу, был послом в Польше с 2000 по 2004 годы. Одновременно с этим, Вайс исполнял обязанности председателя совета директоров Яд ва-Шем.

Шевах Вайс — автор множества работ по политологии.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 3 февраля, на 85-м году жизни скончался известный израильский футболист Цви Сингаль.

Цви Сингаль был нападающим и выступал за такие клубы, как: «Апоэль» (Афула), «Апоэль» (Иерусалим) и «А-Коах» (Мельбурн). В составе столичного «Апоэля» спортсмен стал финалистом Кубка Израиля 1972 года и обладателем Кубка Израиля 1973 года.

Также Курсор информировал о том, что всемирно уважаемый канадский исследователь Холокоста Майкл Маррус скончался в 81-летнем возрасте. Он считался самым известным исследователем Холокоста в Канаде и был одним из ведущих участников глобальной кампании, направленной на то, чтобы убедить Ватикан открыть для публики свои архивы времен Второй мировой войны.

За свою карьеру Маррус написал несколько книг о Холокосте, в том числе новаторскую книгу 1981 года, написанную в соавторстве с американским историком Робертом О. Пакстоном, которая проливает свет на сотрудничество вишистской Франции с нацистской Германией.