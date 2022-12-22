Депутаты требуют от тюремной службы прекратить сотрудничество с террористами

23 депутата Кнессета во главе с депутатом Кнессета Элиягу Ревиво от «Ликуда» обратились к комиссару Службы исполнения наказаний Израиля.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Политики требуют немедленно прекратить взаимодействие с террористическими организациями в израильских тюрьмах.

Ранее мы рассказывали, что лидер партии Яадут а-Тора Ицхак Гольдкнопф, в ноябре впервые прошедший в Кнессет и, согласно ожиданиям, станет министром жилищного строительства, получит место в кабинете безопасности высокого уровня.

Журналисты пишут, что депутат от партии харедим впервые вошел в ключевую комиссию, принимающую важные решения в сфере защиты безопасности страны. Утверждается, что место Гольдкнопфа обусловлено соглашением, достигнутым «Яадут а-Тора» с главой «Ликуда» Биньямином Нетаниягу, который объявил в среду вечером, что ему удалось сформировать коалицию.

В рамках соглашения члены ультраортодоксальной партии «Яадут а-Тора» настаивают на принятии закона, который регулирует освобождение студентов дневных ешив от прохождения обязательной службы в ЦАХАЛе. По словам уходящего министра финансов Авигдора Либермана, Нетаниягу «плюет в лицо солдатам ЦАХАЛа».

«Курсор» сообщал всего за 18 минут до истечения срока мандата состоялась телефонная беседа между Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом, в рамках которой первый сообщил второму, что выполнил свою задачу. О деталях коалиционных соглашений нового правительства читайте тут.

Помимо этого стало известно, что председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир получил еще одну высокую должность.