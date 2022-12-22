Лидер Яадут а-Тора получит место в кабинете безопасности — СМИ

Сообщается, что лидер партии «Яадут а-Тора», который в прошлом месяце впервые прошел в Кнессет и, как ожидается, станет министром жилищного строительства, получит место в кабинете безопасности высокого уровня.

Согласно сообщениям СМИ сегодня, депутат от партии харедим впервые входит в состав ключевой комиссии, которая принимает важные решения в сфере защиты безопасности страны.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В сообщении говорится, что место Гольдкнопфа обусловлено соглашением, достигнутым «Яадут а-Тора» с главой «Ликуда» Биньямином Нетаниягу, который объявил в среду вечером, что ему удалось сформировать коалицию.

В рамках соглашения ультраортодоксальная партия «Яадут а-Тора» настаивает на принятии закона, регулирующего освобождение студентов дневных ешив от обязательной службы в ЦАХАЛе.

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман, глава правой светской партии «Исраэль Бейтейну», ответил на сообщение, заявив, что Нетаниягу «плюет в лицо солдатам ЦАХАЛа».

«Человек [Гольднопф], который сказал, что «изучать Тору труднее, чем быть бойцом на передовой», будет в кабинете безопасности и, следовательно, впервые председателем партии «Яадут а-Тора», анти-сионистская партия, которая открыто выступает против военной службы, будет заседать в комитете, который напрямую влияет на ЦАХАЛ и силы безопасности», — заявил Либерман.

В дополнение к закону об освобождении от военной службы, «Яадут а-Тора» выдвинула множество требований, чтобы усилить контроль над религиозными вопросами и осуществлять религиозный контроль над светскими вопросами.

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