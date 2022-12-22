Появились детали коалиционных соглашений нового правительства

Всего за 18 минут до истечения срока его мандата на формирование правительства назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил по телефону президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить ему, что он справился со своей задачей.

Об этом сообщает INN.

Среди заключенных соглашений есть неожиданный пункт, предусматривающий, что новый министр жилищного строительства и строительства будет иметь место в кабинете политической безопасности. Эту должность займет глава партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф, и поэтому он станет первым членом партии, получившим место в этом ключевом кабинете.

В дополнение к этому назначению партия «Яадут а-Тора» с ее семью мандатами получит восемь государственных постов. Двое из его членов будут министрами — Гольднопф, как уже упоминалось, и еще один член «Яадут а-Тора», который будет выполнять функции министра по делам и наследию Иерусалима. У партии также будет два заместителя министра, один из которых будет одновременно работать как в Министерстве транспорта, так и в канцелярии премьер-министра. Четыре члена «Яадут а-Тора» также будут назначены председателями комитетов Кнессета.

Несмотря на усилия по достижению подписанных соглашений по некоторым вопросам, имеющим ключевое значение для сообщества ультраортодоксов, между партиями «Ликуд» и «Яадут а-Тора» все еще сохраняются разногласия по ряду вопросов, включая реформы кошерной платформы мобильных телефонов. Фракция Дегель а-Тора в «Яадут а-Тора» вместе с харедимской партией ШАС хотят открыть кошерную платформу для конкуренции, создав дополнительные комитеты по связи, каждый из которых может выдавать хешшерим (сертификаты о кошерном статусе) сотовым телефонам, проданным сообществу харедим. Однако фракция Агудат Исраэль в «Яадут а-Тора» выступает против этого и хочет предотвратить выход на рынок какой-либо конкуренции.

Первой партией, достигшей всеобъемлющего соглашения с «Ликудом», стала партия «Религиозный сионизм», возглавляемая депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем. Источники внутри партии сообщили, что фактическое подписание их соглашения состоится в какой-то момент в течение дня. Ожидается, что партия «Яадут а-Тора» также подпишет официальное соглашение в четверг, 22 декабря.

Среди пунктов, включенных в соглашение с Религиозным сионизмом, есть обязательство продвигать существенную реформу судебной системы. Другие пункты касаются назначения раввина религиозно-сионистского течения главным раввином; законодательные поправки, связанные с иммиграционными нарушениями, вызванными так называемой «оговоркой о внуках» в ​​Законе о возвращении; поправки к законам о надзоре за кашрутом, включая введение строгого разделения между контролерами кашрута и предприятиями, которые они контролируют; и установление универсальных стандартов кашрута, которые будут применяться повсеместно.

Другие пункты касаются обязательства принять новый Основной закон об репатриации, а также реформы государственной системы обращения в другую веру, увеличения государственной поддержки организаций, обучающих иудаизму, разработки программы по углублению еврейской идентичности в стране наряду с бюджетом в размере миллионов шекелей и Основной закон, закрепляющий ценность изучения Торы как фундаментальной ценности наследия еврейского народа.

Будущие партнеры по коалиции также обязались принять так называемый закон Мотти Штейнмеца, который юридически установит, что мероприятия раздельного пола не являются дискриминационными при определенных обстоятельствах. Закон получил свое прозвище после принятого в последнюю минуту судебного постановления о запрете проведения концерта с участием знаменитого певца, поскольку мужчины и женщины должны были сидеть на мероприятии отдельно — и это несмотря на то, что концерт предназначался исключительно для харедимской аудитории, которая поддерживает только раздельно-гендерные мероприятия.

Другие новые законы, стоящие на повестке дня, направлены на то, чтобы более твердо закрепить положение и полномочия главного раввина ЦАХАЛа, а также передать власть над израильскими гражданами, проживающими в Иудее и Самарии, от гражданской администрации правительству.

Нетанияг и Смотрич также договорились, что в течение 60 дней после формирования нового правительства будет принято решение об урегулировании статуса «молодых поселений», которые в настоящее время определяются как незаконные. Также будут решены проблемы неадекватного приема сотовой связи в Иудее и Самарии. Кроме того, будет ускорено создание нового города Кассиф, а Закон об электроэнергии будет отменен. Это закон, который был принят при правительстве Беннета-Лапида и против которого решительно выступали правые оппозиционные партии, поскольку он разрешал подключение незаконно построенных зданий и даже целых городов и деревень незаконных построек к национальной электросети. — которые в основном затронули арабов-бедуинов в Негеве.

Другие пункты соглашений касаются нового закона о дальнейшем расселении евреев в районе Галилеи с бюджетом в 400 млн шекелей, создания университета в Галилее и аналогичного проекта для Негева. Бюджет в размере 25 млн шекелей будет выделен «смешанным городам», больше помощи будет оказано государственно-религиозным школам, а 350 млн шекелей в год будет выделено на поощрение еврейской репатриации из Франции и США.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.