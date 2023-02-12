Десятки американских экономистов выступили с важным предупреждением в адрес Израиля

Некоторые представители высокотехнологичного сектора Израиля опасаются, что инвесторы с меньшей охотой будут вкладывать свои деньги в Израиль, если будут приняты судебные реформы.

56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме в среду, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

«Многие израильские экономисты в открытом письме, к которому присоединились некоторые из нас, выразили обеспокоенность тем, что такая реформа негативно повлияет на израильскую экономику, ослабив верховенство закона и тем самым сдвинет Израиль в направлении Венгрии и Польши», — говорится в письме.

В письме отмечалось, что подписанты являются лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам; действующими или бывшими президентами Американской экономической ассоциации, Американской финансовой ассоциации и/или Американской ассоциации права и экономики; обладателями призов Fischer Black, John Bates Clark и/или BBVA Foundation; членами Национальной академии наук и/или Американской академии искусств и наук; и/или лицами, ранее занимавшими должности главного экономиста Всемирного банка, председателя Совета экономических консультантов или главного экономиста Международного валютного фонда.

«Сильная и независимая судебная система является важнейшей частью системы сдержек и противовесов. Ее подрыв нанесет ущерб не только демократии, но и экономическому процветанию и росту», — говорится в письме.

Ранее в этом месяце газета «Джерузалем пост» сообщила, что некоторые представители высокотехнологичного сектора Израиля опасаются, что инвесторы будут более неохотно вкладывать свои деньги в Израиль, если будут приняты судебные реформы.

Читайте также: экс-главы Совета нацбезопасности подали петицию против судебной реформы.