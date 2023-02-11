Экс-главы Совета нацбезопасности подали петицию против судебной реформы

По мнению бывших чиновников, «отказ правительства от серьезных переговоров по «правовой реформе» довел раскол в обществе до опасного уровня, угрожающего прочности государства».

Бывшие главы Совета национальной безопасности, включая «протеже» премьер-министра Биньямина Нитаниягу Йоси Коэна, опубликовали петицию против судебной реформы.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что петицию подписали три бывших советника Нетаниягу по национальной безопасности, Яаков Амидрор, Яаков Нагель и Йоси Коэн, впоследствии назначенный Нетаниягу главой «Моссада».

«В петиции говорится, что отказ правительства от серьезных переговоров по «правовой реформе» довел раскол в обществе до опасного уровня, угрожающего прочности государства», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.