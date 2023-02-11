Экс-главы Совета нацбезопасности подали петицию против судебной реформы

22:13, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

По мнению бывших чиновников, «отказ правительства от серьезных переговоров по «правовой реформе» довел раскол в обществе до опасного уровня, угрожающего прочности государства».

Бывшие главы Совета национальной безопасности, включая «протеже» премьер-министра Биньямина Нитаниягу Йоси Коэна, опубликовали петицию против судебной реформы.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что петицию подписали три бывших советника Нетаниягу по национальной безопасности, Яаков Амидрор, Яаков Нагель и Йоси Коэн, впоследствии назначенный Нетаниягу главой «Моссада».

«В петиции говорится, что отказ правительства от серьезных переговоров по «правовой реформе» довел раскол в обществе до опасного уровня, угрожающего прочности государства», — пишет издание.

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