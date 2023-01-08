Десятки мэров раскритиковали новое правительство и выдвинули требования

В резком письме, подписанном десятками чиновников, в том числе мэрами 15 крупнейших городов, представители власти потребовали от премьер-министра не наносить вред местному самоуправлению.

Мэры городов Израиля указали новому правительству на границы в отношениях между центральной властью и местными властями Израиля. В письме мэры раскритиковали подписанные с партиями коалиционные соглашения.

Хаим Бибс, мэр Модиина и ключевой активист «Ликуда», сказал: «Мы не согласимся на то, чтобы в обход местных органов власти создавались неофициальные учебные заведения за счет официальных учебных заведений».

В письме глав органов власти говорится: «Это экспроприация полномочий и ущерб бюджетам образования в органах местного самоуправления. Как известно, образование находится на первом месте в сознании органов местного самоуправления и является высшим приоритетом всех руководителей власти.

Мы с беспокойством следили за коалиционными соглашениями, которые были подписаны не так давно в рамках формирования основных направлений 37-го правительства по вопросам образования. В этих соглашениях есть требования к местному самоуправлению — обязательства по финансированию, возлагаемые на местные органы власти, и нарушение их административной автономии. Таким образом, это приведет к нарушению управления, надзора и бюджетирования образовательных услуг для наших жителей. Это то, с чем мы не можем согласиться.

Местные органы власти являются «местными органами образования», роль которых заключается в том, чтобы совместно с государством поддерживать официальные учебные заведения в своих районах и предоставлять такие образовательные услуги своим жителям в возрасте от 3 до 18 лет.

Мы решительно выступаем против расширения закона, который обязывает местные органы власти выделять средства на образовательные учреждения, не являющиеся официальными образовательными учреждениями в их районах. Закон Нахари изначально противоречит основному принципу невмешательства органов местного самоуправления в вопросы образования в системе неформального образования. Признание неофициальных учебных заведений (включая лицензирование освобожденных учебных заведений) осуществляется государством, и, следовательно, именно государство должно выделять бюджет на эти учебные заведения».

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