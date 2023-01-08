Смотрич вводит санкции против ПА, перечисляя миллионы шекелей жертвам терроризма

Министр финансов подпишет сегодня приказ о передаче 139 миллионов шекелей жертвам терроризма.

Министр финансов Бецалель Смотрич сегодня подпишет приказ о реализации одной из мер, которые кабинет принял на прошлой неделе, чтобы отомстить Палестинской администрации за попытку привлечь Израиль к Международному уголовному суду в Гааге.

Этот шаг позволит передать около 139 миллионов шекелей из средств Палестинской администрации жертвам терроризма.

Дополнительные санкции включают в себя наложение моратория на планы палестинского строительства в зоне C после попыток незаконного захвата власти со стороны ПА; разрыв международных соглашений; отказ в льготах высокопоставленным лицам, ведущим политическую и юридическую войну против Израиля; действия против организаций в Иудее и Самарии, которые поощряют террористическую деятельность или любую враждебную деятельность, в том числе политические и правовые действия против Израиля под видом гуманитарной деятельности.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал: «Наше правое правительство ясно заявило о своих намерениях. Мы решили принять немедленные меры против Палестинской администрации и ее лидеров. Я надеюсь и верю, что будут приняты дополнительные меры против тех, кто поддерживает терроризм и пытается оказать давление на Израиль».

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