Десятки тысяч израильтян вышли на улицы, участвуя в процессиях в честь празднования Пурима

Десятки тысяч израильтян вышли сегодня на улицы городов страны, участвуя в красочных процессиях в честь празднования Пурима.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Прежде всего это знаменитая «Адлояда» в Холоне, которая состоялась после трехлетнего перерыва из-за ограничений эпидемии коронавируса. На главном событии выступила представительница Израиля на Евровидении певица Ноа Кирел.

«Адлояда», которая проходила, помимо маршей по улицам, в центре Холона, включала в себя большой, красочный и праздничный карнавал, цирковые номера, представления и огромные декорации, костюмы и танцы, и по традиции в нем приняли участие много семей с детьми.

В то же время праздничные мероприятия были проведены в Иерусалиме, Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Араде и Беэр-Шеве. В Хайфе состоялись праздничные мероприятия в музее Медиатек, а также вечеринка в честь Пурима на улице Масада, парады, мастер-классы и различные мероприятия по всему городу.

«Адлояда» также проходила и в Хевроне, и на ней присутствовали два израильских министра. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир прибыл в комбинированном костюме, сочетавшем в себе признаки полиции и пограничников, а министр Орит Струк — в костюме председателя Верховного суда Эстер Хают.

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