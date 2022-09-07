Дети из Газы получат от ООН планшеты «для связи с миром»

Директор агентства в Газе Томас Уайт отметил, что дети, когда подрастут, должны уметь взаимодействовать с цифровым миром.

Сегодня, 7 сентября, Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что отправит сотням учеников в Газе планшеты для «связи с внешним миром».

Об этом сообщает издание Thesundaily.

В организации отметили, что дети составляют почти половину населения Газы, которая насчитывает 2,3 миллиона человек. Большинство из них никогда не выезжали из прибрежной территории, которая находится под контролем террористической группировки «ХАМАС».

На текущей неделе около 890 единиц планшетов будут отправлены в школы, управляемые Ближневосточном агентством ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Мы прекрасно понимаем, что дети, когда вырастут, должны будут иметь возможность взаимодействовать со все более цифровым миром», — сказал директор агентства в секторе Газа Томас Уайт.

БАПОР рассматривает финансируемый Европейским союзом проект по повышению компьютерных навыков детей как способ повысить их шансы на получение работы в растущем технологическом секторе как на месте, так и удаленно.

Это может «предоставить возможность молодым жителям Газы получать доход и продвигаться вперед», — сказал Уайт.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Бени Ганц распорядился увеличить квоту на въезд рабочих и торговцев из сектора Газа. Поэтапно ее собираются расширить с 14 000 до 20 000, но при условии, если будет сохранен режим тишины.