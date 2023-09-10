Дети кричали в истерике — в Тверии мужчина атаковал семью железным прутом, момент попал на видео

Полиция арестовала подозреваемых спустя полторы недели после инцидента.

Около полутора недель назад израильская полиция получила жалобу от семьи, которая путешествовала по городу Тверия и подверглась нападению на дороге со стороны нескольких молодых людей. При этом один из нападавших использовал железный прут.

Сегодня СМИ обнародовали видео инцидента. Можно увидеть, как мужчина достает из машины железный прут и атакует автомобиль семьи. На фоне испуганно кричат и плачут дети.

תיעוד בריונות בכביש בטבריה: משפחה הותקפה במוט ברזל במהלך נסיעתם בעיר. ביום שישי האחרון, נעצרו החשודים בדירת מסתור בבת ים. אמש הוארך מעצרם@rubih67 pic.twitter.com/YlVHOgmkBr — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2023

Вскоре после инцидента полиция обнаружила автомобиль, зафиксированный на видео, и арестовала его владельца. Спустя несколько дней его освободили по решению суда. Ночью в эту пятницу, после недельной охоты и с использованием передовых технологий, полиции удалось найти главных подозреваемых. Их арестовали в потайной квартире в городе Бат-Ям.

Вчера вечером подозреваемые предстали перед судом в Тверии, который отреагировал на запрос полиции и продлил арест подозреваемых для продолжения расследования.

Полиция заявила: «Израильская полиция проявляет нулевую терпимость к издевательствам и насильственным преступлениям любого рода, направленным против гражданских лиц, и действует быстро и решительно против всех проявлений насилия, чтобы привлечь этих преступников к ответственности».

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