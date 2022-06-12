Детские лагеря готовятся принять большое количество детей

После ослабления ограничений из-за коронавируса с летним отдыхом наблюдается невиданный ажиотаж, в детских лагерях распроданы все программы и составлен длинный лист ожидания.

Лето в Израиле почти закончилось, а это значит, что многие дети отправятся в местные лагеря, чтобы отдохнуть, развлечься и научиться чему-то новому.

Детские лагеря готовятся к новому витку активности после отмены карантинных ограничений, сковавших их деятельность на несколько лет. Для детей разрабатывается множество активностей — от игры в баскетбол со звездами НБА до ухода за экзотическими животными в зоопарке или обучения бесценным техническим навыкам.

Последние годы строгие коронавирусные ограничения от министерства здравоохранения ограничивали собрания и не давали возможности въезда иностранных гостей, однако теперь лагеря сообщили об активном восстановлении и даже о наличии очередей тех родителей, которые не успели оформить своих детей на летние мероприятия.

«Все распродано, есть длинный лист ожидания; спрос большой», — заявил Тамир Гудман, руководитель известного баскетбольного лагеря.

Бывший профессиональный баскетболист Гудман собирает ежегодный недельный лагерь в новом спортивном комплексе YMCA в Иерусалиме. С детьми от 11 до 17 лет проводятся игры при участии знаменитостей и тренеров из НБА.

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