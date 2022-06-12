В Израиле протестуют учителя: школы в районе Иерусалима откроются позже

Еще в четверг школьные учителя из учреждений по всему центральному Израилю в четверг объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Как сообщают ивритоязычные СМИ, занятия в учебных заведениях, от детского сада до средних школ в районе Иерусалима, начнутся в 10:00 утра воскресенья из-за протеста профсоюза учителей против переговоров о заработной плате.

Населенные пункты включают Иерусалим и близлежащие города, такие как Эфрат, Мевасерет-Цион, Маале-Адумим и Гиват-Зеэв, а также близлежащие города и поселения, такие как Модиин, Модиин-Иллит, Бейт-Шемеш, Хеврон и Кирьят-Арба.

Школы специального образования не будут затронуты.

Правительство и профсоюзные чиновники вели переговоры о новом соглашении о заработной плате в рамках предстоящего государственного бюджета. Профсоюз пригрозил продолжать забастовки до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Профсоюз требует, чтобы новые учителя получали ежемесячную зарплату в размере 10 000 шекелей (2 981 доллар США), а также значительного увеличения заработной платы опытных учителей. Сообщается, что некоторые опытные учителя зарабатывают всего 7 500 шекелей (2235 долларов США) в месяц.

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