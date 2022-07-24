Девочка спаслась чудом: раскрыты подробности попытки похищения в Пардес-Хане

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Пардес-Хана Александра Мозгового, который пытался похитить и напасть на несовершеннолетнюю в районе своего проживания.

Две недели назад полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к попытке похищения несовершеннолетней в Пардес-Хане.

Сегодня в воскресенье ему предъявили обвинение в попытке похищения и нападения на несовершеннолетюю в районе его проживания.

כתב אישום הוגש נגד אלכס מוזגובוי, בן 30 מפרדס חנה-כרכור, בגין ניסיון חטיפה ותקיפה של נערה בת 16 באזור מגוריו לפני שלושה שבועות. בשל המסוכנות שעולה מכתב האישום, המשטרה הגישה בקשה למעצרו עד תום ההליכיםhttps://t.co/omf8iROKqk@CBeyar pic.twitter.com/g7jhpT2aag — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2022

Подробности происшествия раскрыты в обвинительном акте. Сообщается, что в тот день вечером несовершеннолетняя гуляла по одной из улиц Пардес-Хана-Каркура. Когда обвиняемый заметил ее, он решил ее похитить. В свете вышеизложенного обвиняемый остановил автомобиль неподалеку, вышел из него и устроил засаду на несовершеннолетнюю недалеко от места происшествия.

«Несовершеннолетняя прошла мимо, поэтому подсудимый вышел из-за ее спины, схватил ее и попыталась закрыть ей рот, чтобы она не звала на помощь. Несовершеннолетняя безуспешно пыталась высвободиться. После этого подсудимый потащил несовершеннолетнюю к багажнику своей машины, в то время как несовершеннолетняя кричала о помощи и сопротивлялась.

В обвинительном заключении указывается, что в момент, когда несовершеннолетняя пыталась сбежать от подсудимого, мимо проходила супружеская пара, которая и послужила несовершеннолетней спасательным кругом и «настоящим чудом».

«Услышав крики несовершеннолетней, супруги С. и М. подошли к месту происшествия. Когда подсудимый заметил приближающуюся пару, он отпустил несовершеннолетнюю и велел ей «убегать», — говорится в обвинительном заключении.

Напомним, что этой ночью вооруженное противостояние солдат ЦАХАЛа и террористов в Шхеме привело к смерти двух палестинских боевиков. Кроме того, девять арабов получили ранения. Пострадавших среди военных нет.