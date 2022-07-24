Девочка спаслась чудом: раскрыты подробности попытки похищения в Пардес-Хане

Две недели назад полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к попытке похищения несовершеннолетней в Пардес-Хане.
Сегодня в воскресенье ему предъявили обвинение в попытке похищения и нападения на несовершеннолетюю в районе его проживания.
Подробности происшествия раскрыты в обвинительном акте. Сообщается, что в тот день вечером несовершеннолетняя гуляла по одной из улиц Пардес-Хана-Каркура. Когда обвиняемый заметил ее, он решил ее похитить. В свете вышеизложенного обвиняемый остановил автомобиль неподалеку, вышел из него и устроил засаду на несовершеннолетнюю недалеко от места происшествия.
«Несовершеннолетняя прошла мимо, поэтому подсудимый вышел из-за ее спины, схватил ее и попыталась закрыть ей рот, чтобы она не звала на помощь. Несовершеннолетняя безуспешно пыталась высвободиться. После этого подсудимый потащил несовершеннолетнюю к багажнику своей машины, в то время как несовершеннолетняя кричала о помощи и сопротивлялась.
В обвинительном заключении указывается, что в момент, когда несовершеннолетняя пыталась сбежать от подсудимого, мимо проходила супружеская пара, которая и послужила несовершеннолетней спасательным кругом и «настоящим чудом».
«Услышав крики несовершеннолетней, супруги С. и М. подошли к месту происшествия. Когда подсудимый заметил приближающуюся пару, он отпустил несовершеннолетнюю и велел ей «убегать», — говорится в обвинительном заключении.
Напомним, что этой ночью вооруженное противостояние солдат ЦАХАЛа и террористов в Шхеме привело к смерти двух палестинских боевиков. Кроме того, девять арабов получили ранения. Пострадавших среди военных нет.