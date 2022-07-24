Перестрелка в Шхеме между ЦАХАЛом и арабами: два террориста убиты, девять ранены

Вооруженное противостояние солдат ЦАХАЛа и террористов в Шхеме привело к смерти двух палестинских боевиков. Кроме того, девять арабов получили ранения. Пострадавших среди военных нет.

В субботу ночью в Шхеме произошли столкновения между палестинскими арабами и силами ЦАХАЛа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что «силы безопасности в настоящее время работают в городе Шхем. Идет перестрелка между вооруженными людьми и военными». Солдаты ЦАХАЛа не пострадали.

По информации палестинских СМИ, в ходе столкновений убиты два террориста и по меньшей мере девять получили ранения, в том числе один в критическом состоянии.

ЦАХАЛ проводил в Шхеме аресты разыскиваемых террористов, в частности одного из командиров террористической организации «Бригады мучеников Аль-Аксы», который укрывался в своем доме.

Действия сил в Шхеме происходят примерно через пять месяцев после того, как силы ЦАХАЛа средь бела дня уничтожили в городе отряд из трех террористов.

ЦАХАЛ получил информацию, что в доме, который был обстрелян ночью, проживает четвертый террорист, член того же отряда. О его судьбе нет данных, вероятно, он скрылся.

«Курсор» писал, что КСИР заявил о разоблачении в Иране «израильской шпионской сети». Об обнаружении и ликвидации организованной на территории Ирана шпионской сети доложили боевики КСИРа. Они якобы обнаружили и конфисковали взрывчатые вещества, подготовленные для террористических операций.

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