Девушка погибла под колесами поезда в Нетании - известны подробности трагедии

Видимо, пострадавшая потеряла сознание, споткнулась и упала на рельсы.

В среду утром, 20 сентября, в Нетании произошел трагический инцидент с 20-летней девушкой. Ее сбил проезжающий поезд, после того, как она из-за ухудшения самочувствия упала на рельсы. Журналисты выяснили подробности происшествия.

Об этом сообщает 7kanal.

Мотоциклист МАДА Ноам Леви, который прибил на место трагедии, рассказал, что увидел девушку, застрявшую между платформой и поездом. Ее сразу же попытались вызволить из ловушки, но из-за отказа жизненно важных систем организма, она была без сознания. Парамедики провели необходимые меры и оказали ей первую помощь, но их усилия не принесли результатов.

Очевидцы рассказали, что пострадавшая споткнулась и рухнула не рельсы. Предполагается, что ее падению предшествовала потеря сознания по неустановленным пока причинам.

В "Ракевет Исраэль" заявили, что из-за трагического происшествия в Нетании в движение поездов произошли задержки и изменения.

"Курсор" писал ранее, что на юге Израиля приостановили движение поездов, потому что на рельсах было обнаружено тело мужчины, у которого отсутствовал пульс и дыхание. Вероятно, пассажира сбил поезд, когда он переходил пути.

Еще мы писали, что на железнодорожной станции "Савидор мерказ" в Тель-Авиве произошла трагедия. Женщине стало плохо, она упала прямо под колеса поезда. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Полиция начала расследование.