Под колесами поезда в Нетании погибла молодая девушка - первые подробности

В этом районе произошли задержки в движении поездов.

В среду утром, 20 сентября, в Нетании произошел трагический случай, в результате которого погибла девушка примерно 20-ти лет. Она упала на рельсы, и ее сбил проходящий поезд.

Об этом сообщает издание Maariv.

Судя по всему, девушке стало плохо, она потеряла сознание, поэтому упала на рельсы. На место инцидента прибыли парамедики (МАДА), который оказали ей первую помощь на месте, но к сожалению, их реанимационные действия были безуспешными.

Из-за инцидента произошли изменения и задержки движения поездов в этом районе.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

"Курсор" писал ранее, что недавно на юге Израиля приостановили движение поездов, потому что на рельсах было обнаружено тело мужчины, у которого отсутствовал пульс и дыхание. Вероятно, пассажира сбил поезд, когда он переходил пути.

Еще мы писали, что на железнодорожной станции "Савидор мерказ" в Тель-Авиве произошла трагедия. Женщине стало плохо, она упала прямо под колеса поезда. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Полиция начала расследование по делу.

Напомним, что израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") установит на локомотивах специальные системы, которые с помощью датчиков будут видеть предметы, а также людей и животных на путях.

Читайте также, что в Польше мужчина уснул на железнодорожных путях, где его переехал скоростной поезд. Однако пострадавший даже не понял, что мог погибнуть, и не получил повреждений.