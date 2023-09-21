Девушка скончалась под колесами поезда в Нетании — что говорят родственники и друзья погибшей

Мать девушки упала в обморок, переживая трагедию.

Ям Месика, 20-летняя солдатка ЦАХАЛа, погибла в среду в Нетании под колесами поезда после того, как она, по-видимому, потеряла сознание.

Потрясенные друзья, родственники и соседи собрались в доме семьи в районе Ватиким в Нетании с самого утра, когда им сообщили о трагедии. Ариэла, мать Ямы, упала в обморок, крича: «Они забрали мою дочь».

Сигал Заруг, сосед семьи, восхвалил Месику в Facebook: «Тяжелый траур пал на Нетанию и на наш район. Ям была срезанным цветком. Я не могу этого понять, не могу в это поверить и до сих пор не могу переварить это. Дорогая Ям, мы никогда не забудем тебя — красивую и голубоглазую. Наши сердца разбиты».

Ее подруга Лорин Кадош также восхвалила девушку: «Чего стоит жизнь без тебя? Как вставать утром без сообщения от тебя, без твоей улыбки? Моя лучшая подруга с 13 лет, я не могу поверить, что пишу о тебе в прошедшем времени, когда еще позавчера ты была со мной, я обещаю всегда молиться за тебя, мой ангел-хранитель, и знаю и уверена, что ты будешь сопровождать меня на каждом этапе жизни. Задыхаюсь от слез, трясусь и изо всех сил пытаюсь примириться. Ты со мной в каждом моем вздохе».

Мор Зевулони, друг Месики по военной службе, писал о Месике: «Ями, любовь моя. Я не могу переваривать пищу, мне хотелось бы оказаться во сне. Как такое чистое создание, как ты, может быть взято из мира? Ты плакала со мной, ты смеялась со мной, ты заботилась обо мне, как мать. Где ты сейчас, пока я плачу о тебе?»

Мэр Нетании Мириам Файрберг-Икар заявила: «На наш город Нетанию обрушился тяжелый траур после смерти покойной Ям Месики, которую сегодня утром сбил поезд после того, как она потеряла сознание и упала на железную дорогу. Я посетила скорбящую и убитую горем семью в районе Ватиким. Невыносимая потеря. Я выражаю свои соболезнования родителям, которых она оставила, Ариэле и Шимону, трем ее сестрам и всей семье. Пусть ее память будет благословением».

У Месики остались родители — Шимон и Ариэла, а также трое братьев и сестер. Ее похоронили вчера вечером на военном кладбище в районе Бен-Цион.

Курсор писал, что обнародовано фото девушки, погибшей под колесами поезда в Нетании.