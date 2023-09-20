Обнародовано фото девушки, погибшей под колесами поезда в Нетании

Медики МАДА оказались бессильны.

Девушка-солдат ЦАХАЛа скончалась сегодня в среду после того, как ее сбил поезд в Нетании.

Предположительно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала на рельсы.

Ее обнаружили застрявшей под вагоном поезда, и медики Маген Давид Адом не смогли ее реанимировать.

Публикация разрешена: девушку зовут Ям Месик. Также обнародовано фото девушки.

הותר לפרסום: ים מסיקה ז"ל נפגעה הבוקר מרכבת, לאחר שאיבדה את הכרתה ונפלה אל מותה הלוויתה תתקיים היום, בשעה 17:30 בבית העלמין הצבאי בשכונת בן ציון pic.twitter.com/5L8uQ6kCff — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 20, 2023

Военная полиция начала расследование обстоятельств происшествия, по итогам которого выводы будут переданы в военную прокуратуру для проверки.

Ее похороны состоятся сегодня, в 17:30 на военном кладбище в районе Бен-Цион, Нетания.

Врач МАДА рассказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели молодую женщину без сознания, с множественными системными травмами. Мы пытались оказать ей медицинскую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, но в итоге нам пришлось констатировать ее смерть».

Курсор писал, что в Умани после праздничной молитвы умер израильтянин - СМИ.

Кроме того, мы сообщали, что в Мексике молния на пляже убила двух человек - момент удара попал на видео.

Напомним, что в Негеве трехлетнюю девочку забыли в авто, она погибла.