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Обнародовано фото девушки, погибшей под колесами поезда в Нетании

14:48, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Nati Shohat/Flash90
Медики МАДА оказались бессильны.

Девушка-солдат ЦАХАЛа скончалась сегодня в среду после того, как ее сбил поезд в Нетании.

Предположительно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала на рельсы.

Ее обнаружили застрявшей под вагоном поезда, и медики Маген Давид Адом не смогли ее реанимировать.

Публикация разрешена: девушку зовут Ям Месик. Также обнародовано фото девушки.

Военная полиция начала расследование обстоятельств происшествия, по итогам которого выводы будут переданы в военную прокуратуру для проверки.

Ее похороны состоятся сегодня, в 17:30 на военном кладбище в районе Бен-Цион, Нетания.

Врач МАДА рассказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели молодую женщину без сознания, с множественными системными травмами. Мы пытались оказать ей медицинскую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, но в итоге нам пришлось констатировать ее смерть».

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