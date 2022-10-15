Дикий кабан проник во двор жителей Хайфы и скупался в бассейне

Кабан был очень большим, и по словам жильцов, проник во двор через отверстие в заборе.

В Хайфе снова произошел инцидент с диким кабаном. Но на этот раз животное проникло через отверстие в заборе во двор и устроило переполох.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В 2 часа ночи жилец съемной квартиры позвонил в муниципалитет и вызвал рабочих, чтобы они поймали дикое животное, свалившееся в бассейн. На место инцидента прибыли ветеринары и представитель Управления охраны природы и парков.

После падения в воду кабан, который был большого размера, стал весьма нервно и возбужденно себя вести, поэтому ветеринар выстрели в него пулей с усыпляющим средством.

Жильцы квартиры пожаловались, что, пытаясь выбраться из бассейна, кабан сломал лестницу и повредил покрытие. О чистоте воды и говорить не приходится: после кабаньего купания она стала непригодной для людей и бассейн придется наполнять заново.

«Курсор» писал ранее, что на одной из хайфских аллей на группу школьников напал дикий кабан. В основном, дети отделались испугом, но одна из девочек пострадала. Школьницу госпитализировали в медицинское учреждение «Бней-Цион», где ей промыли и перевязали раны, сделали четыре прививки от бешенства и прописали антибиотики.

Еще мы писали, что жительница города, вошедшая в свой дом в Хайфе, была поражена, обнаружив в одной из комнат дикого кабана, который бродил, видимо, в поисках еды.