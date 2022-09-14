Кабан разбил окно и забрел в дом в Хайфе: хозяйка показала видео

Жительница города, вошедшая в свой дом, была поражена, обнаружив в одной из комнат кабана, который бродил, видимо, в поисках еды.

Странное происшествие в Хайфе: жительница города, вошедшая в свой дом, обнаружила в одной из комнат кабана.

Он проник в дом после того, как разбил окно, и, по-видимому, несколько минут ходил по комнате, пока женщина не вошла в дом. Затем он забрался к разбитому окну и вышел.

Это не единичный случай. Дикие кабаны, которые живут в горном массиве Кармель, свободно бродят по близлежащим жилым кварталам в городе Хайфа и в последние годы являются хорошо известным явлением для живущих там израильтян. В рамках различных мер, принятых муниципалитетом для решения проблемы диких кабанов, в Хайфе ранее были установлены предупреждающие знаки о животных вокруг хребта Кармель.

Напомним также, что ранее в этом году мотоциклист наехал на кабана на дороге Стелла Марис в Хайфе. В результате аварии животное погибло, а наездник был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести и ушибами конечностей.

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