В Хайфе школьницу укусил дикий кабан: ей сделали четыре прививки

Девочку доставили в медицинский центр «Бней-Цион», где ей промыли и перевязали раны.

На одной из хайфских аллей на группу школьников напал дикий кабан. В основном, дети отделались испугом, но одна из девочек пострадала.

Об этом сообщает 9tv.

Отец пострадавшей школьницы рассказал, что дикое животное преградило путь и ей не было куда бежать. Кабан укусил 14-летнюю девочку и толкнул так, что она упала. В результате у нее на спине большой синяк и порез на ноге.

Школьницу госпитализировали в медицинское учреждение «Бней-Цион», где ей промыли и перевязали раны, сделали четыре прививки от бешенства и прописали антибиотики.

Отец рассказал, что его дочь сильная девочка и очень любит животных, ей даже стало жалко кабана. Также он отметил, что такой инцидент мог закончиться более серьезной катастрофой, поэтому проблему с разгулом диких животных по улицах, нужно как-то решать.

Представители муниципалитета Хайфы и Управления природы и национальных парков Израиля уже связались с мужчиной и сообщили, что занимаются этой проблемой.

חזיר העיר: נערה בת 14 ננשכה בסוף בילוי עם חברות בגלידרייה בחיפה — https://t.co/HFSgRXWrfY pic.twitter.com/M2Gf76j7lF — מגוון החדשות (@r0QPh35NAIbPhiI) October 8, 2022

«Курсор» писал ранее, что жительница Хайфы, вошедшая в свой дом, была поражена, обнаружив в одной из комнат кабана, который бродил, видимо, в поисках еды.

Еще мы писали, что дикие кабаны уже давно являются проблемой в Хайфе. Они редко нападают на людей, но неприятные случаи все-таки время от времени случаются. В сети появилось видео с кабаном, которые гонится за домашней собакой.