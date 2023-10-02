Директора престижной школы в Тель-Авиве подозревают в "романе" с учеником

Сексуальную связь с 17-летним юношей он поддерживал на протяжении нескольких месяцев.

Директора одной из самых дорогих и престижных школ Тель-Авива подозревают в сексуальной связи с учеником другого учебного заведения, а также в интимной переписке со своим экс-учеником.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

В полиции не стали разглашать название школы, но отметили, что директор состоял в "отношениях" с 17-летним юношей в течение нескольких месяцев. Они познакомились случайно и в ходе общения школьник попросил мужчину помочь ему в одном из учебных проектов, тогда подозреваемый пригласил несовершеннолетнего к себе домой. С тех пор между ними и начался "роман".

Однако спустя время директор учебного заведения испугался, что кто-то узнает о его интимной связи со школьником и решил разорвать с ним отношения.

В ходе полицейского расследования также выяснилось, что подозреваемый переписывался на интимные темы со своим бывшим учеником, которому на тот момент было 16 лет.

"Курсор" писал ранее, что сотрудники израильской полиции задержали 63-летнего преподавателя курса фотографии из Ашдода по подозрению в сексуальных домогательствах и развратных действиях в отношении несовершеннолетних учеников.

Еще мы писали, что учителя начальной школы в Ариэле арестовали по подозрению в совершении сексуальных преступлений со своими ученицами на складе в учебном заведении.

Напомним, что в Бразилии полиция арестовала студента, который, используя приемы из психологии, совершил сексуальное насилие над 300 детьми и подростками.