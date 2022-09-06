Для израильтян подешевеют международные авиарейсы

Авиакомпания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.

Это рейс вернется почти после 2-летнего перерыва.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль«.

Продажа билетов уже открыта. Их стоимость составляет от 839 до 999 долларов, на что влияет их класс и дополнительные услуги. Таким образом, она дешевле на 00-400 долларов, чем аналогичные рейсы, которые совершают другие авиакомпании.

После того как Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для гражданской авиации Израиля, в «Эль-Аль» планируют запуск еще нескольких быстрых и дешевых беспересадочных перелетов. В частности, это касается перелетов в Бангкок и Пхукет (Таиланд), а также в Японию. Их продолжительность может сократиться на несколько часов, что снизит цену на билеты.

Ранее мы рассказывали, что после 15-летнего перерыва в Израиле утвердят регулярные рейсы в Турцию.

Также «Курсор» рассказывал, почему нельзя публиковать в интернете фотографию своего авиабилета.