Почему нельзя публиковать в интернете фото своего авиабилета

Большинство пользователей соцсетей, отправляясь в отпуск, хотят похвастаться и публикуют в открытом доступе фотографии своих авиабилетов. Но с этим нужно быть осторожнее, потому что посадочный талон несет важную информацию о пассажире.

Об этом сообщает издание Travel.walla.

Помимо ФИО, номере рейса, направлении, вы выдаете набор, казалось бы, случайный набор букв и цифр. Не сложно предположить, что они несут определенную информацию, которую лучше не давать посторонним людям.

Израильский исследователь безопасности Ноам Ротем рассказал, что на посадочном талоне указан код бронирования, узнав который мошенники могут получить личные данные пассажира, а также изменить их. Код может включать полное имя пассажира, дату его рождения, номер билета, номер телефона и адрес электронной почты, через которую был оформлен билет. Кроме того, код может содержать данные о способе оплаты, вплоть до номера кредитной карты.

Мошенники, обладая такой информацией, могут выполнять различные данные с личной информацией человека, например, изменить номер места или снять его с рейса.

Если на вашем билете нет загадочных комбинаций, не спешите его фотографировать и выкладывать в сеть, потому что штрих-код также не стоит показывать посторонним людям. В нем также зашифрована персональная информация пассажира, включая логин, имя, номер паспорта и так далее.

«Курсор» писал ранее, что нужно делать сразу после посадки в самолет.