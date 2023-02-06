Доди Амсалем может получить три министерских портфеля — СМИ

После публичной конфронтации с премьер-министром Биньямином Нетаниягу депутат Кнессета Дуди Амсалем («Ликуд») вскоре может войти в состав правительства.
Об этом пишет портал inn.co.il.
По информации СМИ, Нетаниягу предложит Амсалему назначение на три должности — министра юстиции, министра по связям между правительством и Кнессетом и министра регионального сотрудничества.
Как сообщал Курсор, в январе Амсалем жестко раскритиковал Биньямина Нетаниягу и обвинил премьер-министра в расизме.
Парламентарий, который занял четвертое место на праймериз в партии, во время публичного собрания со своими сторонников заявил, что Нетаниягу не предоставил ему должность спикера Кнессета лишь из-за того, что Амсалем является выходцем из Марокко.
Известно, что в рамках коалиционных переговоров Амсалем хотел получить пост спикера Кнессета либо министра юстиции, но лидер Ликуда принял иное решение. Первую должность Амир Охана, который занял пятую строчку на внутрипартийных выборах, а вторую – победитель праймериз «Ликуда» Ярив Левин. Амсалему предложили некоторые другие должности, но он отказался.
Депутата это обидело и во время встречи со своими сторонниками рассказал, как Нетаниягу объяснил отказ назначить его на должность спикера Кнессета.
Позже Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не остался равнодушным после серии нападок на него со стороны депутата Кнессета Дуди Амсалема.
Нетаниягу прислушался к нападкам и рассматривает возможность сделать Дуди Амсалему политическое предложение в попытке разрешить кризис между ними.
Согласно обнародованной информации, Амсалем заявил своим соратникам, что не исключает предложения, которое дало бы ему должность, связанную с реформами судебной системы, например, члена комиссии по отбору судей наряду с министерским портфелем в правительстве.