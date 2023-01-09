Нетаниягу отреагировал на критику и обвинения Дуди Амсалема

Премьер-министр прислушался к нападкам со стороны члена своей партии и намерен в ближайшее время встретиться с ним.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не остался равнодушным после серии нападок на него со стороны депутата Кнессета Дуди Амсалема. Ранее старший депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в расизме.

Член Ликуда по итогам праймериз стал четвертым в партийном списке, однако в новом правительстве он не получил никакого министерского портфеля.

Нетаниягу прислушался к нападкам и рассматривает возможность сделать Дуди Амсалему политическое предложение в попытке разрешить кризис между ними.

Согласно обнародованной информации Амсалем заявил своим соратникам, что не исключает предложения, которое дало бы ему должность, связанную с реформами судебной системы, например, члена комиссии по отбору судей наряду с министерским портфелем в правительстве.

Предполагается, что в ближайшее время Нетаниягу и Амсалем проведут встречу и попытаются договориться.

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в расизме.

Также мы информировали, что старший депутат от Ликуда ужесточил критику в адрес Нетаниягу в новом заявлении. Давид Амсалем выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу после того, как его оставили без министерского поста.

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