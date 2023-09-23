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Дороги по всей стране будут перекрыты в связи с новыми протестами против судебной реформы

16:38, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
пробка из-за протестов скриншот
Фото: скриншот из Youtube
Основная акция пройдет, как обычно, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве.

Тысячи людей в субботу, 23 сентября, выйдут на акции протеста против судебной реформы в 150 населенных пунктах по всей стране.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что в связи с демонстрациями многие основные дороги будут закрыты для движения транспорта с 17:30.

Основная акция пройдет, как обычно, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве.

  • Улица Каплан будет перекрыта от улицы Ибн Гвироля до улицы Менахема Бегина в обоих направлениях.
  • Пересечение Каплан через Менахема Бегина будет заблокировано с севера и юга.
  • Съезды Гешер ха-Шалом будут закрыты с севера и юга (спуститься на 20-й маршрут будет невозможно).
  • Перекресток Игаль Алон - Тусот ха-Арец будет перекрыт (транспортные средства будут направлены на улицу Тусот ха-Арец).
  • Перекресток ха-Шалом будет перекрыт.
  • Пересечение Игаль Алон – ха-Шалом будет перекрыто с юга.
  • Перекресток Ицхак Саде и Месгар будет перекрыт с севера.
  • Улица Улица Игаля Алона будет перекрыта в направлении Аминадава, Кремницки, Туваль, Вики Ширан и выезда с заправки (движение будет разрешено со стороны улицы Ха-Солим).

Как сообщал Курсор, на днях Биньямин Нетаниягу провел встречу в Калифорнии с известным американским миллиардером Илоном Маском. На следующий день глава правительства отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. В кулуарах мероприятия Нетаниягу провел переговоры с президентом США Джо Байденом, украинским лидером Владимиром Зеленским и с лидерами других государств.

Также мы сообщали, что на 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве.

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