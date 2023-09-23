Дороги по всей стране будут перекрыты в связи с новыми протестами против судебной реформы

Основная акция пройдет, как обычно, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве.

Тысячи людей в субботу, 23 сентября, выйдут на акции протеста против судебной реформы в 150 населенных пунктах по всей стране.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что в связи с демонстрациями многие основные дороги будут закрыты для движения транспорта с 17:30.

Основная акция пройдет, как обычно, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве.

Улица Каплан будет перекрыта от улицы Ибн Гвироля до улицы Менахема Бегина в обоих направлениях.

Пересечение Каплан через Менахема Бегина будет заблокировано с севера и юга.

Съезды Гешер ха-Шалом будут закрыты с севера и юга (спуститься на 20-й маршрут будет невозможно).

Перекресток Игаль Алон - Тусот ха-Арец будет перекрыт (транспортные средства будут направлены на улицу Тусот ха-Арец).

Перекресток ха-Шалом будет перекрыт.

Пересечение Игаль Алон – ха-Шалом будет перекрыто с юга.

Перекресток Ицхак Саде и Месгар будет перекрыт с севера.

Улица Улица Игаля Алона будет перекрыта в направлении Аминадава, Кремницки, Туваль, Вики Ширан и выезда с заправки (движение будет разрешено со стороны улицы Ха-Солим).

Как сообщал Курсор, на днях Биньямин Нетаниягу провел встречу в Калифорнии с известным американским миллиардером Илоном Маском. На следующий день глава правительства отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. В кулуарах мероприятия Нетаниягу провел переговоры с президентом США Джо Байденом, украинским лидером Владимиром Зеленским и с лидерами других государств.

Также мы сообщали, что на 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве.