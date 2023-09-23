Дороги по всей стране будут перекрыты в связи с новыми протестами против судебной реформы

Тысячи людей в субботу, 23 сентября, выйдут на акции протеста против судебной реформы в 150 населенных пунктах по всей стране.
Об этом сообщает портал Maariv.
Отмечается, что в связи с демонстрациями многие основные дороги будут закрыты для движения транспорта с 17:30.
Основная акция пройдет, как обычно, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве.
Как сообщал Курсор, на днях Биньямин Нетаниягу провел встречу в Калифорнии с известным американским миллиардером Илоном Маском. На следующий день глава правительства отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. В кулуарах мероприятия Нетаниягу провел переговоры с президентом США Джо Байденом, украинским лидером Владимиром Зеленским и с лидерами других государств.
Также мы сообщали, что на 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве.