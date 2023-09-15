Впервые за 36 недель протестов в Тель-Авиве не состоится субботняя демонстрация против судебной реформы

Однако протестующие уточнили, когда намерены собраться в следующий раз.

На 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве. Организаторы акции объявили, что в связи с празднованием еврейского Нового года демонстраций в ближайший шабат не будет.

Об этом сообщает "9 канал".

Лидеры протестного движения предупредили, что по случаю Рош ха-Шана традиционные демонстрации перенесены на воскресенье. Более точную информацию о месте и времени акций в воскресенье, 17 сентября, они обещают опубликовать позже.

В то же время сегодняшние запланированные демонстрации у домов министров и депутатов Кнессета состояться.

Так, уже с 8 часов утра антиправительственные акции уже бушуют в Ход ха-Шароне на улице Агода недалеко от дома министра образования Йоава Кигша и в поселке Мишмар ха-Ярден у дома генерала Цвики Фогеля из "Еврейской силы". В 09:00 к ним добавился митинг в Иерусалиме у торгового центра в районе Бейт ха-Керем — неподалеку от дома министра экономики Нира Барката.

В 09:30 акция протеста началась в Ришон ле-Ционе по адресу проживания председателя экономической комиссии Кнессета Давида Битана на улице Ха-Маккабим, 22.

С 11:00 в Хайфе возле средней школы "Тель-Хай" митингующие тоже напомнят о себе семье депутата от "Ликуда" Ариэля Келлнера.

Стоит отметить и то, что предстоящая главная акция протеста в Тель-Авиве на улице Каплана, перенесенная на вечер воскресенья, 17 сентября, пройдет в новом формате, отличном от прежних еженедельных демонстраций.

Новый 5785 еврейский год будет объявлен "годом победы демократии над диктатурой", анонсируют лидеры протестного движения. Праздничный "Марш победы демократии" пройдет от Дворца независимости на улице Ротшильда, 16, до перекрестка улиц Каплана и Дерех Бегин, в июле переименованного в площадь Демократии.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу обрушился с резкой критикой на лидера протеста против реформ.