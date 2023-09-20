Байден официально пригласил Нетаниягу в Белый дом

Уже до конца 2023 года.

Президент Джо Байден пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу посетить Белый дом в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

Главу израильского правительства пригласили посетить Белый дом до конца 2023 года. Их встреча длилась более часа, во время которой, среди чего прочего, Нетаниягу заявил о возможности заключения исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией.

Напомним, что встреча лидеров своих стран состоялась сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке. Что они обсудили – читайте в нашем материале.

Кроме этого, появились фото из отеля Intercontinental в Нью-Йорке, где проходила встреча премьер-министра Нетаниягу с Байденом.



Также "Курсор" сообщал, что в Нью-Йорке собрались сотни протестующих возле отеля, где запланирована встреча Нетаниягу и Байдена.