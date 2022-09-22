Достиг поставленных целей: глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу

19:50, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави завершил пятидневный визит в Европу, направленный на расширение стратегической сети связей Армии обороны Израиля и являющийся центральным элементом в процессах обучения и наращивания сил ЦАХАЛа.

22 сентября, в четверг, Кохави встретился с начальником военного штаба и советником по безопасности президента Франции адмиралом Жан-Филиппом Ролланом (начальник военного штаба президента Республики). Он консультирует президента Франции по вопросам, которые связаны с политикой безопасности, построением сил, доктриной ядерного сдерживания и оперативной деятельностью за рубежом.

Об этом сообщили на сайте ЦАХАЛа.

Стороны провели стратегический и оперативный диалог о вызовах в ближневосточном регионе с акцентом на Иран, как на региональную и глобальную проблему. Также они углубили дискурс о ситуации на ливанской границе, в том числе о вооружении террористической организации «Хизбалла», а также о влиянии Франции на Ближнем Востоке и продвижении интересов безопасности и сотрудничества между Израилем и Францией.

Перед этим начальник Генерального штаба ЦАХАЛа встретился с послом Израиля во Франции Яэль Герман и посетил военный музей во Дворце инвалидов, где прослушал инструктаж об истории и сражениях французской армии в мировых войнах. Европейский визит Кохави начался в воскресенье, 18 февраля, в Польше, где он пробыл 3 дня. Там он провел встречу с польским генералом Раймундом Анджейчеком, а также с другими высокопоставленными лицами для углубления сотрудничества между странами.

Его встретил почетный караул Войска Польского и удостоили чести возложить венок ЦАХАЛа к могиле Неизвестного солдата. Помимо этого, он посетил лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, Мемориал восстания в Варшавском гетто и Музей польского еврейства. Кроме того, командиры батальонов и частей АОИ провели встречи с офицерами польской армии.

После Польши Кохави отправился с двухдневным визитом во Францию в качестве гостя французского начальника штаба генерала Тьерри Буркхарда. Там его встретил церемониальный почетный караул, после чего провели профессиональную и оперативную беседу об угрозах и вызовах в регионе.

Также начальник штаба посетил Инновационное агентство французской армии, где ему продемонстрировали процессы трансформации и цифровых технологий французской армии и системы обороны в рамках процессов взаимного обучения. Кохави вылетает обратно в Израиль вечером 22 сентября.

«Я завершаю важный визит в Европу. Он достиг поставленных целей, в первую очередь привлекая международное сообщество к региональным угрозам, прежде всего Ирану и его филиалам в регионе и деятельности «Хизбаллы» в Ливане. Кроме того, мы углубили и укрепили оперативное сотрудничество между ЦАХАЛом и армиями Польши и Франции, а также между странами. Наряду с практическими аспектами визит еще раз продемонстрировал путь, который прошел еврейский народ, от преследуемого, беззащитного народа к процветающей стране и передовой и ведущей армии, у которой многие страны мира хотят учиться и сотрудничать», – поделился глава ЦАХАЛа.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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