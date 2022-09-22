Достиг поставленных целей: глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави завершил пятидневный визит в Европу, направленный на расширение стратегической сети связей Армии обороны Израиля и являющийся центральным элементом в процессах обучения и наращивания сил ЦАХАЛа.

22 сентября, в четверг, Кохави встретился с начальником военного штаба и советником по безопасности президента Франции адмиралом Жан-Филиппом Ролланом (начальник военного штаба президента Республики). Он консультирует президента Франции по вопросам, которые связаны с политикой безопасности, построением сил, доктриной ядерного сдерживания и оперативной деятельностью за рубежом.

Об этом сообщили на сайте ЦАХАЛа.

Стороны провели стратегический и оперативный диалог о вызовах в ближневосточном регионе с акцентом на Иран, как на региональную и глобальную проблему. Также они углубили дискурс о ситуации на ливанской границе, в том числе о вооружении террористической организации «Хизбалла», а также о влиянии Франции на Ближнем Востоке и продвижении интересов безопасности и сотрудничества между Израилем и Францией.

Перед этим начальник Генерального штаба ЦАХАЛа встретился с послом Израиля во Франции Яэль Герман и посетил военный музей во Дворце инвалидов, где прослушал инструктаж об истории и сражениях французской армии в мировых войнах. Европейский визит Кохави начался в воскресенье, 18 февраля, в Польше, где он пробыл 3 дня. Там он провел встречу с польским генералом Раймундом Анджейчеком, а также с другими высокопоставленными лицами для углубления сотрудничества между странами.

«הביקור עמד במטרותיו, בראש ובראשונה רתימת הקהילה הבינלאומית לאיומים האזוריים, בראשם איראן ושלוחותיה במזרח התיכון ופעילות חיזבאללה בלבנון». הרמטכ»ל, רא»ל אביב כוכבי, סיים היום ביקור בן חמישה ימים באירופה>> https://t.co/R0PvXn36a1 pic.twitter.com/vJJRjI4YN8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022

הביקור מהווה חלק מהרחבת רשת הקשרים האסטרטגית של צה»ל עם צבאות העולם ומרכיב מרכזי בתהליכי הלמידה ובניין הכוח בצה»ל pic.twitter.com/DHietoVge8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022

Его встретил почетный караул Войска Польского и удостоили чести возложить венок ЦАХАЛа к могиле Неизвестного солдата. Помимо этого, он посетил лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, Мемориал восстания в Варшавском гетто и Музей польского еврейства. Кроме того, командиры батальонов и частей АОИ провели встречи с офицерами польской армии.

После Польши Кохави отправился с двухдневным визитом во Францию в качестве гостя французского начальника штаба генерала Тьерри Буркхарда. Там его встретил церемониальный почетный караул, после чего провели профессиональную и оперативную беседу об угрозах и вызовах в регионе.

Также начальник штаба посетил Инновационное агентство французской армии, где ему продемонстрировали процессы трансформации и цифровых технологий французской армии и системы обороны в рамках процессов взаимного обучения. Кохави вылетает обратно в Израиль вечером 22 сентября.

«Я завершаю важный визит в Европу. Он достиг поставленных целей, в первую очередь привлекая международное сообщество к региональным угрозам, прежде всего Ирану и его филиалам в регионе и деятельности «Хизбаллы» в Ливане. Кроме того, мы углубили и укрепили оперативное сотрудничество между ЦАХАЛом и армиями Польши и Франции, а также между странами. Наряду с практическими аспектами визит еще раз продемонстрировал путь, который прошел еврейский народ, от преследуемого, беззащитного народа к процветающей стране и передовой и ведущей армии, у которой многие страны мира хотят учиться и сотрудничать», – поделился глава ЦАХАЛа.

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