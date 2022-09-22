Завершились учения ВМС Израиля и 5-го флота США

В четверг, 22 сентября, подошли к концу учения «Цифровой щит» ВМФ Израиля и 5-го флота США, которые провели в Красном море при участии десятков солдат и офицеров.

Во время учений пилотируемые корабли морской пехоты с участием 915-го флота части работали вместе с беспилотными кораблями 59-й оперативной группы 5-го флота.

Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

Учения были направлены на укрепление сотрудничества между армиями, формирование общего имиджа сил и использование искусственного интеллекта, как части оперативного инструментария.

«За последний год морская группировка совместно с Пятым флотом расширила свои оперативные возможности. Учения «Цифровой щит» являются выражением интеграции передовых технологий, оперативного реагирования и сотрудничества перед лицом вызовов, требующих комплексного реагирования на безопасность в морском пространстве. Сотрудничество сил на пилотируемых и беспилотных платформах – это инновационная возможность для построения обширного морского имиджа, интеграции других сторон и сил, которые совместно работают в морском пространстве, при этом все они имеют общую цель – поддержание безопасности района и различных судоходных путей», – рассказал глава морской пехоты бригадный генерал Даниэль Хагари.

תרגיל ׳מגן דיגיטלי׳ של זרוע הים והצי החמישי הגיע לסיומו היום. התרגיל התקיים בזירת ים סוף, בהשתתפות עשרות חיילים וקצינים מזרוע הים ומהצי החמישי של צבא ארצות הברית >>https://t.co/YYOAy63Dls pic.twitter.com/sNvwHxegf1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022

Ранее в ЦАХАЛ рассказали об аресте военнослужащими четырех палестинцев за стрельбу в поселении Эфрат в Иудее и Самарии, произошедшей в июле этого года. Задержание прошло в лагере беженцев Дейшех, где у подозреваемых изъяли три автомата М-16.

Также «Курсор» сообщал, что суд отклонил запрос на домашний арест офицера ЦАХАЛа Дэна Шаронм, которого обвиняют в сексуальных преступлениях. В суде посчитали, что подполковник представляет опасность, а потому его оставили под арестом до окончания судебного разбирательства.

Помимо этого, стало известно, что президент США Джо Байден проведет прием для еврейских лидеров по случаю предстоящих праздников.