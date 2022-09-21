Ганц: Мы будет действовать решительно против терроризма

Министр обороны Бени Ганц подчеркнул, что израильские силы арестовали и воспрепятствовали деятельности тысяч палестинских террористов.

«За последние несколько месяцев мы задержали и предотвратили более тысячи террористов», — сказал министр обороны во время посещения дивизии ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

«Я разговаривал с командирами в этом районе и передал свою личную признательность, а также признательность всех израильских граждан за их операции. Я подчеркнул, что наши войска имеют полную свободу действий в контртеррористической деятельности, и подчеркнул необходимость действовать решительно, целенаправленно и ответственно сталкиваясь со сложными вызовами безопасности. Мы будем решительно действовать против терроризма, не допуская при этом причинения вреда повседневной жизни и экономической деятельности ни в чем не повинных людей», — сказал министр.

«Мы будем действовать решительно против терроризма, не допуская при этом причинения вреда повседневной жизни и экономической деятельности невиновных», — добавил он.

Согласно данным, опубликованным ШАБАК, в августе в Иудее и Самарии, Иорданской долине и в Иерусалиме было совершено не менее 23 обстрелов, что более чем на 50% больше, чем в июле, когда их было 15. Кроме того, было совершено 135 атак с применением коктейля Молотова по сравнению с 75 в июле (рост на 80%), а также 39 самодельных бомб в августе против 27 в июле (на 44% больше).

По меньшей мере 15 израильтян, как мирных жителей, так и военнослужащих, получили ранения во время нападений в августе.

Израильские военные проводят ночные операции в Иудее и Самарии в рамках операции «Волнорез» в попытке подавить палестинский терроризм в Иудее и Самарии, уделяя особое внимание городам Дженин и Наблус.

За четыре месяца с начала операции проведено более 2 050 контртеррористических операций, в ходе которых задержано более 2 000 разыскиваемых лиц и изъяты сотни единиц оружия.

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Наша редакция сообщала, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.

Напомним, что на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести.