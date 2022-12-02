Ликуд «замахнулся» на реформу Верховного суда

По новому законопроекту голосование за председателя Верховного суда будет проходить на специальном заседании пленума Кнессета.

Ликуд намерен законодательно полностью изменить процедуру назначения главы Верховного суда.

Об этом сообщает Israelinfo.

На должность председателя Верховного суда всегда избирали самого старшего из числа судей. Так было с момента формирования государства Израиль.

Депутат Шломо Караи из Ликуда внес на рассмотрение Кнессета законопроект, предусматривающий голосование за председателя Верховного суда на специальном заседании пленума Кнессета. Процедура должна будет пройти методом тайного голосования.

Также в законопроекте предложено, чтобы спикер Кнессета мог вносить кандидатуры на эту должность не из числа судей Верховного суда. Правда оговорено, что они должны соответствовать определенным требованиям — пять лет судебного стажа или юрист со степенью доктора юридических наук, не менее 35 лет числящийся в реестре членов Коллегии адвокатов.

Шломо Караи уверен, что такие меры “повысят доверие общества” к судебной власти. Поскольку сейчас общество демонстрирует низкое доверие к Верховному суду, то систему надо менять: передать полномочия Кнессету. На этот момент в Кнессете будет большинство представителей Ликуда и его партнеров по коалиции.

Согласно предложенному Караи законопроекту, желающие выставить свою кандидатуру могут собрать подписи десяти депутатов Кнессета.

Нынешний председатель Верховного суда Эстер Хают выходит в отставку в октябре 2023 года. В случае, если ничего не изменится, то ее место займет судья Ицхак Амит.

Ранее Курсор писал, что суды «выстоят», несмотря на планы новой коалиции — верховный судья БАГАЦ.