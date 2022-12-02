Суды «выстоят», несмотря на планы новой коалиции — верховный судья БАГАЦ

Верховный судья Эстер Хают пообещала, что судебная система выдержит радикальные запланированные правовые реформы следующего правительства, и заявила о решающей важности независимой судебной системы.

«Суды продолжат оставаться сильными даже в свете «молний и громов», которые мы видим и слышим в это время. Они направлены против нас и, вероятно, сигнализируют о приближении бури. Но когда закон, и только закон, направляет нас — мы выдержим и это»», — сказала Хают в своей первой публичной реакции на появляющиеся реформы.

Новая коалиция пообещала принять так называемый пункт об отмене, который позволит Кнессету отменять постановления Высокого суда минимальным большинством в 61 человек, в дополнение к расширению полномочий политиков по назначению судей и многим другим противоречивым планам.

Некоторые союзники предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу также предложили законопроект, который может положить конец продолжающемуся судебному разбирательству по обвинению в коррупции.

Хают также но подчеркнула важность независимой судебной системы: «Я верю в нашу прекрасную и качественную группу и очень горжусь ее важной и профессиональной работой каждый день, которая выполняется на основе приверженности принципам верховенства права и независимости судебной системы, которые являются жизненной силой судебная власть».

Она также подчеркнула «ключевую роль, которую мы как судьи играем в защите ценностей и основополагающих принципов, на которых была основана страна».

Ее замечания прозвучали, когда Бецалель Смотрич, чья партия «Религиозный сионизм» отстаивала многие спорные юридические предложения, пообещала, что новое правительство «продвинет историческую реформу судебной системы» после подписания коалиционного соглашения с Нетаниягу.

Согласно соглашению, депутат Кнессета от Религиозного сионизма Симха Ротман, ведущий архитектор широкомасштабного плана партии по реформированию судебной системе, возглавит влиятельный комитет Кнессета по конституции, закону и правосудию, ключевой остановке законодательной реформы судебной системы.

Члены ожидаемого нового правительства, предложенные судебные изменения, в частности пункт о приоритете, были осуждены политическими соперниками право-религиозного блока Нетаниягу, видными юридическими деятелями, такими как глава Коллегии адвокатов Израиля и группа профессоров права.

Религиозный сионизм и партии «Яадут а-Тора» и ШАС, связанные с Нетаниягу, были самыми ярыми сторонниками пункта о приоритете, хотя это требование также поддерживают многие в его собственной партии «Ликуд».

Партия «Еш Атид» уходящего премьер-министра Яира Лапида пообещала бороться с попытками принять закон об отмене закона и на прошлой неделе встретилась с экспертами, чтобы узнать, как он нанесет «критический вред израильским гражданам, их повседневной жизни и основным правам».

Ранее Курсор писал о коалиционном соглашении Нетаниягу и Смитрича: обнародованы детали сделки. Согласно коалиционному соглашению, глава Религиозного сионизма будет министром финансов в течение двух лет, а партия также получит влиятельную должность для продвижения спорной судебной реформы.

Кроме этого, Смотрич и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение. Нетаниягу назвал это важным шагом, который «приближает нас к формированию националистического правого правительства».

Курсор сообщал, что Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира. Глава РААМ считает, что «правительство во главе с Нетаниягу — это катастрофа для палестинского народа».