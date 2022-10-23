Дожди и угроза наводнений: озвучен прогноз погоды в Израиле на неделю

Дожди, молнии, грозы и угроза наводнений: чего ждать израильтянам на этой неделе.

Сегодня в Израиле будет ясно или переменная облачность. В большинстве регионов температура будет средней сезонной.

На севере Негева ожидаются местные ливни, которые будут сопровождаться грозами, наряду с сильным северным ветром, который будет дуть вдоль побережья.

Вечером ожидаются локальные ливни, сопровождающиеся отдельными грозами, они продолжат идти в основном на севере страны и прибрежной равнине. Есть небольшое опасение затопления прибрежной равнины.

מזג האוויר: גשמים, ברקים, סופת רעמים וחשש משיטפונות | התחזית לשבוע https://t.co/QX9izjJjLc — עכשיו 14 (@Now14Israel) October 23, 2022

Завтра в понедельник ожидается переменная облачность. На севере страны и в центре время от времени продолжат идти локальные дожди и возможны отдельные грозы. Ожидается понижение температуры, и она будет несколько ниже, чем обычно для этого сезона. Во второй половине дня есть небольшое опасение затопления Иудейской пустыни и Мертвого моря.

Во вторник ожидается переменная облачность и значительное повышение температуры. Во второй половине дня на прибрежной равнине начнут дуть сильные северные ветры. Во второй половине дня возможны локальные ливни преимущественно на востоке страны, сопровождающиеся локальными грозами, а также есть опасения затопления южных и восточных ручьев.

В среду ожидается переменная облачность до облачности. В Негеве ожидаются локальные ливни, сопровождающиеся отдельными грозами. Есть угроза наводнений в восточном и южном руслах. Дожди в течение дня будут постепенно ослабевать.

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