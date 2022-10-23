Ученые рассказали, почему на небе нет зеленых звезд

Разнообразие цветов звезд добавляет им красоты, но, в частности, в звездном отображении отсутствует один цвет радуги.

Звездное скопление NGC 4755 широко известно как the Jewel Box, потому что в небольшой телескоп его звезды выглядят как сапфиры с редкими рубинами и алмазами. Однако изумрудов нет. Это не просто упущение этой коллекции примерно из 100 звезд. Но, когда дело доходит до космоса, ни одна звезда не является зеленой, пишет IFLScience.

Невооруженным глазом, по крайней мере для большинства людей, звезды выглядят либо красными, либо белыми. Используя телескопы для увеличения яркости, некоторые из этих кажущихся белыми звезд оказываются оранжевыми или голубыми, а некоторые, возможно, желтыми.

Большинство цветов, которые мы видим на Земле, вызваны химическим составом поверхности объектов, который определяет, какие длины волн света отражаются, а какие поглощаются. Однако звезды бывают разные. Их цвет определяется их температурой.

Холодные звезды (3 700 Кельвинов и ниже) излучают свет в основном в красной части спектра (длиннее 625 нанометров), а также в невидимом для нас инфракрасном диапазоне. В отличие от наших ассоциаций синего с холодным и красного с горячим, когда звезды нагреваются, они излучают более короткие волны света, поэтому самые горячие звезды, такие как Сириус, выглядят совершенно голубыми.

Связь между температурой и длиной волны пика определяется законом смещения Вейна. Исходя из его формулы, звезда с температурой 5500 К будет излучать максимум излучения на длине волны 527 нанометров, почти в центре зеленой части спектра.

Таким образом, отсутствие зеленых звезд кажется еще более загадочным. Звезды с такой температурой определенно есть — действительно, фотосфера Солнца, определяющая излучаемый им свет, находится недалеко от температуры 5,72 К — так почему же они не зеленые?

Ключевым моментом в ответе является то, что звезды не излучают свет только на пике своей формы, подобно струне, производящей звук одной длины волны. Звезды всегда производят много фотонов с большей длиной волны и несколько фотонов с меньшей длиной волны.

Если бы наши глаза концентрировались исключительно на пиковой длине волны, мы бы видели звезды, подобные Солнцу, зелеными, но они работают иначе. Столкнувшись со смесью зеленого и желтого, с добавлением небольшого количества красного и синего, мы видим смесь как белую. Тот же процесс мы наблюдаем при нагреве объекта на Земле. Сначала он светится красным, затем оранжевым, а затем белым. Если у нас есть достаточно мощный источник тепла, он может даже светиться голубым, но не зеленым.

Люди могут видеть звезды зелеными, если пропускать свет через фильтр, убирающий некоторые другие длины волн, но на самом деле это просто обман.

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